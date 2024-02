Vídeo mostra recuperação de Amanda Wanessa três anos após acidente - Reprodução/Instagram

Vídeo mostra recuperação de Amanda Wanessa três anos após acidente Reprodução/Instagram

Publicado 16/02/2024 18:18 | Atualizado 16/02/2024 18:40

A família de Amanda Wanessa usou as redes sociais na última quinta-feira (15) para atualizar os fãs sobre o estado de saúde da cantora gospel de 36 anos, que sofreu um grave acidente de carro em janeiro de 2021.

Em vídeo publicado no Instagram, a artista aparece sendo acompanhada por uma equipe médica, que faz fisioterapia na artista, confere seus medicamentos e cuida de sua higiene pessoal. Na gravação, também é possível ver o marido de Amanda, Dobson José dos Santos, e a filha Mel, de 10 anos.

"Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce - (1 Pedro 5:10)", dizia o post. "Diante de tantos desafios superados, percorro um novo caminhar ao longo do tempo, restaurando o improvável, sustentada na graça, fortalecida na fé, e firmada nos propósitos celestiais. Fé + Fé = Milagre", diz a legenda da publicação.

Em 2021, Amanda Wanessa sofreu um grave acidente de carro e passou 642 dias internada. A cantora bateu de frente com um caminhão e quebrou as pernas e braços e teve fraturas na cabeça. A filha da artista também estava no veículo e precisou passar por uma cirurgia e se recuperou. Além das duas, uma amiga da cantora, Jussara Pimentel, e o pai da artista também estavam no carro.

Conflitos familiares



Em internação domiciliar desde janeiro do ano passado, o caso de Amanda Wanessa gerou atritos entre familiares da artista. A irmã da artista, Danyele Mendes, acusou o marido da cantora de impedir o contato deles com a cantora.

Dobson Santos explicou que a rotina de Amanda exige cuidados médicos necessários e negou as acusações. Danyele rebateu e disse que o cunhado era um monstro. Ainda segundo ela, seus pais teriam sido proibidos de entrar no condomínio onde Amanda mora.