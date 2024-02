Léo Santana no Carnaval 2024 - Reprodução/Instagram

Publicado 16/02/2024 20:18

Com uma das músicas mais famosas do Carnaval 2024, o cantor Léo Santana revelou que perdeu 10 kgs durante uma maratona de 30 horas cantando durante a folia. Ao todo, o músico realizou 16 shows em quatro cidades e três estados diferentes durante oito dias.

De acordo com dados divulgados pela equipe do músico, a série de apresentações começou no dia 6 de fevereiro e se estendeu até o dia 14. Ao todo, foram sete shows em trios e nove em palcos.

Com a rotina corrida de Carnaval, o marido de Lore Improta e sua equipe, composta por 60 profissionais, dormiam em média apenas 3 horas por dia. Mas a folia ainda não acabou. O cantor ainda tem quatro apresentações marcadas para esse fim de semana.

Vale lembrar que Léo Santana emplacou um dos maiores sucessos do Carnaval deste ano, o hit "Perna Bamba", uma parceria com o Parangolé. "A faixa foi a mais executada do Spotify Brasil.