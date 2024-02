Mesversário de Tereza, filha de Thaila Ayala e Renato Góes - Reprodução/Instagram

Publicado 16/02/2024 21:54

Thaila Ayala encantou os seguidores nesta sexta-feira (16) ao mostrar detalhes da comemoração do décimo mesversário da filha caçula, Tereza. A menina é fruto do relacionamento da atriz com Renato Góes.

Em postagem feita no Instagram, a artista revelou a festa caseira para comemorar a data especial. A pequena Tereza aparece sorridente ao lado do irmão mais velho, Francisco, de 2 anos.

A artista também posou com a herdeira no colo e mostrou que a celebração contou com um bolo de morango. "10 meses de Tereza!!! 10 meses do amor mais LOUCO, transformador, apaixonante que existe!", escreveu Thaila na legenda da publicação.

Os internautas se derreteram com os cliques nos comentários. "Perfeita", declarou Fiorella Mattheis. "Impressionante a semelhança dela com o papai", disse uma. "A cara do pai (risos)! Vocês são lindas", afirmou outra.