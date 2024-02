Rodriguinho chorando no BBB 24 - Reprodução/Instagram

Publicado 17/02/2024 10:38

Rodriguinho caiu no choro na madrugada deste sábado (17) após o show do DJ Dennis no BBB 24. O cantor se retirou para o quarto gnomo após uma suposta indireta do artista na festa.

Durante a apresentação, Dennis pediu que todos os brothers se divertissem independente da música. Rodriguinho ficou conhecido no reality show por assistir aos shows dos artistas convidados sentado e afastado dos demais confinados.

“Para quem vive de música sabe que é incrível, né? A música tem um poder incrível de trazer alegria. Independente de ser pagode, reggae, funk, trap, axé… não importa, o que importa é a alegria que a música traz para todo mundo”, declarou Dennis.

Na área interna da casa, Rodriguinho desabafou com MC Bin Laden. "Só estou pensando em tudo... Tem dia que é difícil", afirmou. "Você segura a barra de muita gente", respondeu Bin.

"Não estou conseguindo nem me ajudar, quanto mais ajudar os outros. Tá f*da. É muito difícil isso aqui, p*ta que pariu!", explicou Rodriguinho. "Chorar mostra um lado humano seu. [...] Você deixa todo mundo forte aqui dentro pelo seu jeitão, mas só você sabe como está se sentindo. Eu falo porque queria ser assim, mas acabo sendo frio", destacou o brother. "Você não é frio, só acha que é", completou o artista.