Lima Duarte lamenta morte da filha - Reprodução/Instagram

Publicado 17/02/2024 13:05 | Atualizado 17/02/2024 13:12

Julia Martins, filha do ator Lima Duarte, morreu na manhã deste sábado (17) aos 49 anos. Ela havia dado entrada no Hospital São Camilo, no bairro da Pompéia, em São Paulo, na noite da última sexta-feira (16) e ficou internada.

A família do artista não divulgou a causa da morte, mas Lima Duarte usou as redes sociais para publicar uma despedida. Aos 93 anos, o ator compartilhou uma foto ao lado de Julia lamentou a partida da filha.

"Quando todos que conheço se forem, o que restará? Vazio. Silêncio. Sim, o resto é silêncio", escreveu Lima na legenda, citando um famoso trecho de "Hamlet", obra do dramaturgo inglês William Shakespeare (1564-1616).

Nos comentários da publicação, o ator recebeu o apoio dos fãs. "Força Lima querido. Estou com o pensamento em vocês", disse um. "Meus sentimentos, família linda", afirmou outro. "Meus sentimentos e profundo pesar. Deixo meu carinho a toda família. Força meu querido", declarou uma terceira.