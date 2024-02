Michel vence a Prova do Anjo - Reprodução/Globoplay

Publicado 17/02/2024 15:15 | Atualizado 17/02/2024 15:18

Michel foi o grande vencedor da Prova do Anjo do BBB 24 na tarde deste sábado (17) e ganhou um carro durante a dinâmica do programa. A reação do brother ao comemorar a conquista viralizou nas redes sociais e divertiu os participantes.

O confinado foi finalista da prova com Giovanna e o resultado foi definido na sorte. Ao escolher a chave correta, Michel ligou o veículo e se consagrou o campeão da disputa.

Aos prantos, Michel divertiu os participantes ao declarar: "Meu Deus, como que eu vou pagar o IPVA disso?". Confira abaixo:

michel ganhou um carro e soltou: “meu deus como que eu vou pagar o ipva disso?” KKKKKKKKKKK #bbb24 pic.twitter.com/6ldvroxSnG — paiva (@paiva) February 17, 2024

Após a comemoração, o brother escolheu Giovanna, Raquele e Yasmin para participar do Almoço do Anjo. Já para o Castigo do Monstro, Michel escolheu Alane e Beatriz.