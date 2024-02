Viih Tube e Eliezer compartilham início dos preparativos para festas de aniversário da filha, Lua - Reprodução / Instagram

Publicado 19/02/2024 08:59

Rio - Viih Tube, de 23 anos, e Eliezer, de 34, usaram as redes sociais, neste domingo, para compartilhar detalhes do início dos preparativos da comemoração em homenagem ao primeiro ano de vida da filha, Lua Di Felice. O casal contou, através das redes sociais, que a pequena terá três diferentes festas, realizadas em um resort, no mês de abril.

Em vídeo, os influenciadores contaram que a festa da herdeira conta com mais de 150 profissionais envolvidos e terá direito a palco, luzes de LED, ambientes de recreação, além de um bom sistema de segurança.

Viih Tube e Eliezer, que optaram por realizar o evento em um resort, ainda disseram que os convidados terão direito a utilizar uma quadra de areia, hidromassagem e até mesmo uma montanha russa.



"Nossos convidados que têm filhos ficarão hospedados com a gente, já que as festas são para as crianças, porque sabemos que ir e voltar com criança pequena é perrengue . E queremos que eles aproveitem com a Lua", explicou o casal.



"Ao todo serão sete atrações com uma grande surpresa", disseram os dois, que mantiveram as temáticas das festas em segredo, assim como o nome do local onde será realizada.

