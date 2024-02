Iza aparece de biquíni em foto feita pelo namorado - Reprodução do Instagram

Publicado 19/02/2024 10:44

Rio - Iza curtiu o dia de folga, neste domingo, na companhia do namorado, Yuri Lima. No Instagram Stories, o jogador publicou uma foto em que a cantora aparece de biquíni entrando na piscina e desenhou um coração em volta dela. Ele ainda mostrou que os dois desfrutavam de um bom churrasco, com direito a pão de alho, carne e linguiça.

