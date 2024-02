Luciano Huck esteve no velório de Abilio Diniz - Natalia Rampinelli/ Agnews

Luciano Huck esteve no velório de Abilio Diniz Natalia Rampinelli/ Agnews

Publicado 19/02/2024 13:31 | Atualizado 19/02/2024 13:49

Rio - O corpo Abilio Diniz é velado no Salão Nobre do Estádio do MorumBIS, do São Paulo Futebol Clube, nesta segunda-feira. Familiares e amigos do empresário, que morreu aos 87 anos, neste domingo, em decorrência de uma insuficiência respiratória, estiveram no local para dar o último adeus ao profissional.

fotogaleria

Luciano Huck se despediu de Abilio, que consolidou o Grupo Pão de Açúcar como um gigante do varejo nacional, durante a manhã. Otávio Mesquita, Mariana Rios e o namorado, Juca, neto do empresário, o deputado estadual de São Paulo, Eduardo Suplicy, o prefeito da cidade, Ricardo Nunes, e o presidente do São Paulo Futebol Clube, Julio Casares, também compareceram ao velório.

O enterro de Abilio será reservado aos familiares. Ele deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos.

O comunicado do falecimento do empresário foi publicado nas redes sociais. "É com extremo pesar que a família Diniz informa o falecimento de Abílio Diniz aos 87 anos neste domingo, 18 de fevereiro de 2024, vítima de uma insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. O empresário deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos, e irá ao encontro de seu filho João Paulo, falecido em 2022. Desde já a família agradece a todas as mensagens de apoio e carinho". O anúncio comoveu familiares, amigos, autoridades e empresários.