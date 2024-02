Silas Malafaia critica fala de Lula sobre Holocausto - Reprodução

Silas Malafaia critica fala de Lula sobre HolocaustoReprodução

Publicado 19/02/2024 21:14

O pastor Silas Malafaia criticou a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o conflito entre Israel e Palestina. O líder religioso compartilhou, nesta segunda-feira (19), um vídeo nas redes sociais tecendo comentários sobre o caso e disse que o chefe do Executivo "envergonha o povo brasileiro diante do mundo".

No vídeo, Malafaia classifica Lula como uma pessoa "alienada", "doente mental" e "mau caráter". "Nenhum líder mundial ousou comparar o holocausto, que é uma mancha na história da civilização humana com qualquer outra guerra. Lula envergonha o povo brasileiro diante do mundo. Quero pedir perdão, em nome da maioria, a Israel e ao judeus do mundo. O que ele falou não representa a nossa opinião e repudiamos essa fala idiota", disparou Malafaia.

A asneira monstruosa de Lula sobre Israel pic.twitter.com/I9WpibSWrO — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) February 19, 2024



Lula fez as declarações na Etiópia, antes de embarcar de volta para o Brasil. O chefe do Executivo discursou durante a abertura da cúpula da União Africana: 'Sabe, o que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus", disse o presidente brasileiro. Lula fez as declarações na Etiópia, antes de embarcar de volta para o Brasil. O chefe do Executivo discursou durante a abertura da cúpula da União Africana: 'Sabe, o que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus", disse o presidente brasileiro.

No pronunciamento, o presidente do Brasil ainda cobrou a ajuda humanitária do "mundo rico". "Qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na Faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio?".

As declarações de Lula também provocaram a reação do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ele usou as redes sociais para endossar a convocação do embaixador do Brasil em Tel Aviv. "Comparar Israel ao Holocausto nazista de Hitler é cruzar a linha vermelha", escreveu o primeiro-ministro.

A guerra no enclave palestino começou no dia 7 de outubro do ano passado, quando terroristas do Hamas invadiram o território israelense, mataram 1.200 pessoas e sequestraram 240. A ação é considerada o pior ataque contra judeus desde o Holocausto e o pior ataque terrorista da história de Israel.