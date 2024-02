Penitenciária Dom Abel Alonso Núñez, em Bom Jesus, no Piauí - Reprodução / Sejus

Dezessete presos fugiram nesta segunda-feira, 19, da Penitenciária Dom Abel Alonso Nuñez, em Bom Jesus, município piauiense a cerca de 600 quilômetros da capital, Teresina. Ainda não há detalhes sobre a forma como eles conseguiram sair do presídio. Até a publicação desta reportagem, nenhum dos detentos havia sido recapturado.

A fuga ocorre cinco dias após dois detentos fugirem de uma penitenciária federal, no dia 14 - foi a primeira fuga registrada de um estabelecimento prisional desse tipo, tido como de segurança máxima.

Sobre a fuga dos 17 presos, a Diretoria de Unidade e Administração Penitenciária (Duap), da Secretaria Estadual da Justiça do Piauí, informou em nota que "desde a ocorrência todas as forças de segurança do Estado já entraram em ação em diligências para a recaptura dos foragidos".

O órgão afirmou ainda que as causas da fuga "estão sendo investigadas através de procedimento administrativo no âmbito da Secretaria da Justiça".

Caso a população tenha informações sobre algum dos foragidos, pode contatar a Administração Penitenciária através do telefone (86) 9 9488-8133, informa a nota.