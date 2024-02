Abílio Diniz morreu após três semanas internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo - Arquivo pessoal

Abílio Diniz morreu após três semanas internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São PauloArquivo pessoal

Publicado 18/02/2024 22:17 | Atualizado 18/02/2024 22:25

O empresário Abílio Diniz, que consolidou o Grupo Pão de Açúcar como um gigante do varejo nacional, morreu aos 87 anos neste domingo, 18, em São Paulo. Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein há três semanas em decorrência de uma pneumonia. A causa da morte foi insuficiência respiratória Diniz Ele deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos

O empresário viajou em janeiro para Aspen, no Colorado (EUA), enquanto se recuperava de duas cirurgias no joelho. Ele se sentiu mal e voltou às pressas para o Brasil.



Diniz fez uma publicação no seu perfil no Instagram quando estava nos Estados Unidos. O empresário disse que, na ocasião, não poderia aproveitar dos esportes de inverno na neve devido à sua recuperação.



Além da paixão pelos esportes, em especial, pelo atletismo, Diniz era conhecido por sua trajetória de grande sucesso no varejo, ao transformar o Grupo Pão de Açúcar, fundado por seu pai, Valentim Diniz, em uma das maiores empresas do setor no País. Chegou a se sequestrado, enfrentou uma dura sucessão familiar na empresa e precisou se afastar depois de ter vendido participação da varejista para o grupo francês Casino. Depois, ainda comprou ações e se tornou membro dos conselhos de administração do Carrefour e da BRF.

No início da noite deste domingo, a família divulgou nota confirmando a morte do empresário. Eis a íntegra do comunicado:

"É com extremo pesar que a família Diniz informa o falecimento de Abílio Diniz aos 87 anos neste domingo, 18 de fevereiro de 2024, vítima de uma insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. O empresário deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos, e irá ao encontro de seu filho João Paulo, falecido em 2022. Desde já a família agradece a todoas as mensagens xde apoio e carinho".