Abílio Diniz está internado há três semanasArquivo pessoal

Publicado 18/02/2024 18:16

Abilio Diniz, 87 anos, está internado no Hospital Albert Einstein com pneumonia. A informação foi confirmada pela assessoria do empresário. De acordo com fontes próximas, Diniz está internado há três semanas e o quadro é considerado "difícil". A assessoria não informou mais detalhes.

O empresário viajou em janeiro para Aspen, no Colorado (EUA), enquanto se recuperava de duas cirurgias no joelho. Ele se sentiu mal e voltou às pressas para o Brasil.

Diniz fez uma publicação no seu perfil no Instagram quando estava nos Estados Unidos. O empresário disse que, na ocasião, não poderia aproveitar dos esportes de inverno na neve devido à sua recuperação.

Além da paixão pelos esportes, em especial, pelo atletismo, Diniz é conhecido por sua trajetória de grande sucesso no varejo, ao transformar o Grupo Pão de Açúcar, fundado por seu pai, Valentim Diniz, em uma das maiores empresas do setor no País. Chegou a se sequestrado, enfrentou uma dura sucessão familiar na empresa e precisou se afastar depois de ter vendido participação da varejista para o grupo francês Casino. Depois, ainda comprou ações e se tornou membro dos conselhos de administração do Carrefour e da BRF.