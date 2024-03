Jojo Todynho nega ter recebido ligação do ex-presidente Jair Bolsonaro - Reprodução / Instagram

Jojo Todynho nega ter recebido ligação do ex-presidente Jair BolsonaroReprodução / Instagram

Publicado 03/03/2024 21:08 | Atualizado 03/03/2024 21:19

Rio - Jojo Todynho, de 27 anos, usou as redes sociais, na noite de domingo, para negar que tenha recebido ou se emocionado com uma ligação do ex-presidente Jair Bolsonaro, de 68. A cantora, que havia sido acusada pelos internautas de usar o vídeo sobre o término de sua amizade com Anitta como "cortina de fumaça" sob o assunto, alegou que a história foi totalmente inventada para prejudicar sua imagem.

"Deixa eu deixar claro a 'cortina de fumaça' que vocês inventaram aí: eu não falei em telefone nenhum com o Bolsonaro. Eu não estou me candidatando a nada. Não estou tendo tempo nem para mim, imagina me candidatar", iniciou a artista através dos stories do Instagram.

"Ah, gente. O povo não tem mais o que inventar, porque realmente não tem o que falar de mim. Vão falar o quê? 'Ah, Jojo é grossa'? Novidade. Todo mundo sabe. Não tem o que inventar sobre mim, então vão falar besteira", alegou ela, explicando que não tem interesse em política.

Na sequência, Jojo pontuou que quem está se candidatando é seu "pai de coração". "Quem está vindo a candidato é meu pai do coração. Nada a ver comigo. Está vindo a vereador. Qual partido que ele vem ou deixa de vir, isso aí é problema dele, é escolha dele", declarou.

Por fim, a cantora ainda alegou que a única pessoa capaz de emocioná-la, por telefone ou ao vivo, é sua avó, Rita Maria. "Está feio vocês ficarem me perseguindo porque não têm mais o que falar de mim, então buscam inventar. Mas não tem problema, não... Prego que se destaca toma martelada, porque eu sou diferenciada, não me misturo. Não estou aqui para ser chofer, ou ser sinhá ou mucama de ninguém. Preto quando não está em um local de servidão, o povo ataca, mas não tem problema, não", concluiu.