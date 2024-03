Bianca Andrade compartilha registros ao lado do modelo italiano Luca Daffrè - Reprodução / Instagram

Bianca Andrade compartilha registros ao lado do modelo italiano Luca DaffrèReprodução / Instagram

Publicado 03/03/2024 19:56

Rio - Bianca Andrade, de 29 anos, usou as redes sociais, neste domingo, para anunciar seu namoro com o modelo italiano Luca Daffrè. A influenciadora, que está em um intercâmbio, em Londres, ainda aproveitou para compartilhar inúmeros registros em que aparece ao lado do rapaz, ex-participante da 16ª temporada do reality "L'isola dei famosi", o "A Ilha dos Famosos" da Itália.

"Tão louco sentir esse frio na barriga de adolescente depois de tanto tempo. Uma parte de mim ainda tem medo de se entregar e a outra tem certeza que ele veio do jeitinho que eu sempre desejei", escreveu a empresária através dos stories do Instagram.

"Eu sei que ele é a coisa mais linda do mundo (até porque eu também sou), mas isso é pequeno perto da energia boa que a gente tem junto", explicou Bianca sobre o amado, que é modelo fitness de Trento.

"Ele me levou para conhecer o restaurante de um amigo e parecia cena de filme", descreveu ela nos stories posteriores, onde também mostrou momentos dos dois em pubs de Londres e, até mesmo, fotos na estação de metrô.

Bianca Andrade não assumia um novo relacionamento desde o fim de seu namoro com o ex-BBB Fred Bruno, em abril de 2022. Juntos, os influenciadores são pais de Cris, de 2 anos.