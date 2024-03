Vanessa Lopes fala sobre seu tratamento no ’Altas Horas’ - Reprodução / TV Globo

Vanessa Lopes fala sobre seu tratamento no ’Altas Horas’Reprodução / TV Globo

Publicado 03/03/2024 12:18

Rio - A programação deste sábado (2) da TV Globo girou em torno das 'Vanessas' do 'Big Brother Brasil 24'. Enquanto Wanessa Camargo foi expulsa do reality show no início da tarde, Vanessa Lopes, que apertou o botão da desistência em janeiro , foi uma das convidadas do 'Altas Horas'. No programa, a influenciadora falou um pouco sobre seu tratamento e como vem lidando com a internet desde então.

Conhecida por suas dancinhas na internet, Vanessa Lopes, que possui mais de 40 milhões de seguidores nas redes sociais, viu sua vida mudar completamente desde que entrou para o 'BBB 24'. Lá, a influenciadora começou a criar teorias em sua cabeça e apertou o botão da desistência. Dentro do reality show, ela desenvolveu um quadro psicótico agudo. E, desde então, Vanessa tem estado offline.

No 'Altas Horas', Vanessa compartilhou que ainda se sente assustada com o diagnóstico que recebeu assim que saiu da casa mais vigiada do Brasil. "Admitir que a gente está doente é um pouco assustador, mas faz parte do processo, do tratamento. É um processo. Eu ainda estou em tratamento. Estou bem, mas quero ficar melhor ainda", disse.

Vanessa revelou que se manter afastada da internet e sem trabalhar faz parte de seu tratamento. Ela disse, inclusive, que não tem noção da proporção de sua participação no programa. "Eu agora estou dando um tempo. Faz parte do meu tratamento ficar longe das redes sociais", contou. "Só para avisar, eu tenho um atestado para estar aqui. Conversei muito bem com meu médico e parte do meu tratamento é não trabalhar e não voltar para as redes sociais. Eu nem entendo a dimensão de tudo o que aconteceu, porque não pude entrar nas redes sociais", completou ela.

"É um processo, e eu estou indo lentamente, tenho um tempo para isso. Durante muitos momentos eu sentia que eu não tinha tempo, e eu tenho. É tudo muito imediato e às vezes é muita informação para uma pessoa só. É bom tirar um tempo para se cuidar", afirmou.

A mãe de Vanessa, Liziane Lopes, conhecida na web como Lica, também participou do programa e contou como foi o primeiro encontro com a filha após a desistência. Ela falou ainda sobre o período em que, tanto ela quanto Alisson Ramalho, pai de Vanessa, acreditavam que tudo o que a influenciadora fazia dentro do 'BBB' era apenas uma estratégia de jogo.

"Teve um momento que eu achei que ela estava realmente muito perdida no jogo, tentando entender o jogo. Mas chegou um momento em que eu e o pai percebemos e a gente começou a se preocupar. Mas como eu falei pra ela que ia defender ela aqui fora com unhas e dentes sobre tudo, foi isso", disse.

Lica revelou, ainda, que quando o quadro de Vanessa piorou dentro do reality, chegou a entrar em contato com a produção do programa. "Muito próximo dela sair, a gente começou a entrar em contato com o programa, pra entender quem estava acompanhando o que estava achando, porque a gente já estava sentindo ela tendo momentos de estar fora da percepção de real e do que não era. Aí a gente começou a ficar bem preocupado". afirmou. "Eu dei um baita susto nos meus pais", completou Vanessa.

"Quando ela chegou, aí que a gente viu a profundidade do que estava acontecendo. Quando ela chegou no aeroporto, que a gente pegou ela... eu não vou nem entrar em muito detalhe pra não me emocionar muito, mas foi um baque bem grande", falou Lica.