Edição mostrou como foi a expulsão de Wanessa Camargo do ’BBB 24’Reprodução / TV Globo

Publicado 03/03/2024 10:53 | Atualizado 03/03/2024 11:24

Rio - Wanessa Camargo não faz mais parte do 'Big Brother Brasil 24'. Neste sábado (2), a cantora foi expulsa do programa após agredir Davi durante a madrugada. No programa ao vivo, a produção do reality show mostrou como se seguiu a desclassificação de Wanessa, desde o tapa até sua saída. Confira, a seguir, como tudo aconteceu.

Assim que o programa começou, Tadeu Schmidt já comunicou ao público que Wanessa havia sido expulsa. "Hoje tivemos uma desclassificação. A Wanessa deixou o jogo após o Davi afirmar que foi agredido por ela", disse. Após mostrar como havia sido a festa, o apresentador voltou a falar sobre o assunto.

Tadeu explica o que aconteceu durante a madrugada deste sábado entre Wanessa e Davi #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/RsPAqM4HO4 — TV Globo (@tvglobo) March 3, 2024 Depois da festa, Wanessa entrou no quarto Magia, onde Davi já estava dormindo, acompanhada de Pitel e Yasmin. A sister, que estava bêbada, começou a fazer barulho e acender as luzes do cômodo. "Ih, Davi, desculpa", disse ela assim que entrou no quarto. Depois da festa, Wanessa entrou no quarto Magia, onde Davi já estava dormindo, acompanhada de Pitel e Yasmin. A sister, que estava bêbada, começou a fazer barulho e acender as luzes do cômodo. "Ih, Davi, desculpa", disse ela assim que entrou no quarto.

Em seguida, Wanessa começou a dar socos no ar em frente à cama em que Davi dormia. Um desses socos acabou acertando a perna de Davi, que acordou assustado com o tapa. Mais uma vez, a cantora pediu desculpas ao motorista de aplicativo.

Momento exato em que Wanessa entrou no quarto enquanto Davi dormia #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/fbWbjweiBh — TV Globo (@tvglobo) March 3, 2024 De manhã cedo, Davi, que não gostou nem um pouco de receber um soco, foi até o confessionário para relatar a agressão à produção. Ele pediu para que as imagens fossem analisadas e Wanessa fosse expulsa por ter dado um tapa em sua perna. "Isso é falta de respeito, porque ela me deu um tapa. Se fosse eu que tivesse dado um tapa nela, e do jeito que ela entrou no quarto, acredito que seria uma agressão", declarou. De manhã cedo, Davi, que não gostou nem um pouco de receber um soco, foi até o confessionário para relatar a agressão à produção. Ele pediu para que as imagens fossem analisadas e Wanessa fosse expulsa por ter dado um tapa em sua perna. "Isso é falta de respeito, porque ela me deu um tapa. Se fosse eu que tivesse dado um tapa nela, e do jeito que ela entrou no quarto, acredito que seria uma agressão", declarou.

No confessionário, Davi explica o que aconteceu #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/xtxfUnsinI — TV Globo (@tvglobo) March 3, 2024 No início da tarde, Davi foi chamado ao confessionário mais uma vez. Lá, o brother confirmou que foi agredido e pediu pela expulsão de Wanessa. "Eu me senti agredido e provocado", iniciou ele. "Sim, eu me senti agredido pela Wanessa Camargo e, por causa deste tapa, eu quero que ela seja expulsa do programa", afirmou. No início da tarde, Davi foi chamado ao confessionário mais uma vez. Lá, o brother confirmou que foi agredido e pediu pela expulsão de Wanessa. "Eu me senti agredido e provocado", iniciou ele. "Sim, eu me senti agredido pela Wanessa Camargo e, por causa deste tapa, eu quero que ela seja expulsa do programa", afirmou.

O segundo momento do Davi no confessionário #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/u0jsu7Uuw4 — TV Globo (@tvglobo) March 3, 2024 Em seguida, foi a vez de Wanessa ser chamada ao confessionário. Lá, a produção explicou para ela que Davi havia feito uma queixa de agressão e, por isto, ela estava sendo expulsa. "Por causa deste tapa e da denúncia dele, você vai ter que deixar o 'Big Brother' agora", informou à cantora. Em seguida, foi a vez de Wanessa ser chamada ao confessionário. Lá, a produção explicou para ela que Davi havia feito uma queixa de agressão e, por isto, ela estava sendo expulsa. "Por causa deste tapa e da denúncia dele, você vai ter que deixar o 'Big Brother' agora", informou à cantora.

Confira o momento exato em que Wanessa foi desclassificada #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/ujK32R35t9 — TV Globo (@tvglobo) March 3, 2024 Logo depois de Wanessa entrar no confessionário e ser comunicada da desclassificação, a casa recebeu o aviso sonoro de que todos os pertences da cantora deveriam ser colocados na despensa. "Atenção senhores, por favor arrumem os pertences da Wanessa e coloquem na despensa imediatamente. Atenção a todos, coloquem os pertences da Wanessa na despensa", disse a voz. Logo depois de Wanessa entrar no confessionário e ser comunicada da desclassificação, a casa recebeu o aviso sonoro de que todos os pertences da cantora deveriam ser colocados na despensa. "Atenção senhores, por favor arrumem os pertences da Wanessa e coloquem na despensa imediatamente. Atenção a todos, coloquem os pertences da Wanessa na despensa", disse a voz.

Edição foi criticada na web

A edição que foi ao ar neste sábado (2), não foi bem recebida pelos internautas . O programa, que mostrou como foi a expulsão de Wanessa, recebeu duras críticas por parte da web, que afirmou ter tido manipulação por parte da produção. Muitos deram a entender que a edição colocou a culpa da desclassificação em Davi, e não na agressão feita pela cantora.

"Colocaram tudo na conta do Davi e isso nunca aconteceu antes, em nenhuma outra expulsão. Eles sempre deixaram claro que a produção analisou as imagens e que foi decidida a expulsão a partir disso, ridículo ridículo", opinou um perfil.