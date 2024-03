Davi cai em trollagem do Big Fone pela quarta vez - Reprodução / TV Globo

Publicado 03/03/2024 09:00

Rio - Davi caiu mais uma vez na trollagem da produção do 'Big Brother Brasil 24' e atendeu o Big Fone falso pela quarta vez. Na manhã deste domingo (3), ele e Michel estavam de plantão ao lado do telefone, mas o baiano foi mais rápido e ouviu o sinal de ocupado. O próximo participante que atender o Big Fone estará emparedado.

Além de Davi e Michel, Fernanda e Pitel também estavam no gramado quando o Big Fone tocou. Aos poucos, o restante da casa foi acordando e todos questionaram o motorista de aplicativo se havia sido trote e o baiano confirmou que foi enganado mais uma vez. Raquele chegou a brincar, dizendo que a qualquer momento poderia ter uma ligação verdadeira. "É nesse meio de trote que vai vir um de verdade", disse a sister.

Das cinco vezes que tocou, Davi foi o mais rápido a atender em quatro , duas na sexta-feira, uma no sábado e esta primeira de domingo. Na primeira ligação do sábado, Alane foi a mais rápida a tirar o aparelho do gancho.