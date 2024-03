Davi atende novamente o Big Fone - Reprodução

Publicado 01/03/2024 16:00 | Atualizado 01/03/2024 16:19

Rio - Davi caiu novamente na pegadinha da produção do BBB 24, da TV Globo, na tarde desta sexta-feira (1º). O brother atendeu o Big Fone pela segunda vez, mas, novamente, nada foi dito. O baiano ouviu apenas o sinal de ocupado. A atitude do motorista de aplicativo em relação as chamadas está gerando uma série de burburinhos pela casa mais vigiada do Brasil.

Mais cedo, Davi atendeu o primeiro toque do telefone e fez suspense sobre o conteúdo da 'mensagem'. "Se não for falar, eu vou voltar para a cozinha", disse Leidy Elin após o ocorrido. "Pode voltar para a cozinha", respondeu o motorista. Horas depois, o brother resolveu contar a verdade para as amigas Beatriz e Alane. Ele também entrou na brincadeira e fez uma maquiagem de coringa. Os rivais de Davi, no entanto, seguem especulando sobre o que o baiano pode ter escutado.

Até domingo, o telefone tocará mais quatro vezes. As primeiras fazem parte de uma brincadeira do programa e serão chamadas perdidas. No entanto, quem atender a última ligação estará no paredão. Sábado as ligações acontecerão às 19h e 23h. Já no domingo, o temido aparelho toca às 6h e às 17h20.