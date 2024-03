Boninho anuncia que Big Fone tocará seis vezes - Reprodução / Instagram

Publicado 29/02/2024 18:39

Rio - Boninho contou nesta quinta-feira (29), através do seu Instagram, que o Big Fone tocará seis vezes no "Big Brother Brasil 24". O diretor do programa revelou que fará uma série de ligações, começando na sexta-feira (1) e terminando no domingo (3).

"Não me provoca, que eu pego pilha. Fica me cutucando, galera da internet, do Instagram... Vou cair nessa pilha? Caí, e vou trollar eles de novo", brincou. "Não me provoca, que eu pego pilha. Fica me cutucando, galera da internet, do Instagram... Vou cair nessa pilha? Caí, e vou trollar eles de novo", brincou.

Nos primeiros quatro toques, ele deixará a ligação cair. "Seu celular já tocou e deu nada? Então, é isso que vai acontecer na casa", disse. No último chamado, o participante que atender será mandado ao paredão. O momento será transmitido ao vivo no domingo, às 17h20. "Você vai ver que vai cair na pior mensagem que esse bichinho pode dar! Atenção, Você está no paredão!!! Começa nessa sexta!!", finalizou.

