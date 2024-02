Wanessa Camargo e Davi brigam no 'BBB 24' - Reprodução / Rede Globo

Wanessa Camargo e Davi brigam no 'BBB 24'Reprodução / Rede Globo

Publicado 28/02/2024 20:11 | Atualizado 28/02/2024 20:59

Rio - Davi e Wanessa Camargo protagonizaram uma briga na cozinha do "BBB 24", na noite desta quarta-feira (28). Tudo começou após Alane ir tirar satisfação com Yasmin Brunet, que causou punições de propósito no reality show . Durante o desentendimento, Wanessa defendeu a modelo e se alterou após Davi pedir para que ela se acalmasse.

fotogaleria

"Você tira todo mundo do sério, aí quando eu falo um pouquinho alto aqui sentada, calma? Não fale calma pra mim, ok? Obrigada", disse a cantora para o baiano.

"Você é tão falsa, que quando eu voltei do paredão você ficou aqui me abraçando. Você é falsa. Falsa. Ela ficou com medo de eu ganhar o líder e colocar ela no paredão. Falsa. Cobra", rebateu Davi.



Wanessa disse que não aguentava mais Davi gritando na casa e o brother sugeriu que ela apertasse o botão de desistência. "Confessionário, botão, ganha a prova do líder e me bota no paredão. Eu não espero 50 dias para falar, não", disse o motorista de aplicativo. "Não vou apertar botão nenhum, seu moleque! Você é um moquele!", falou a cantora.

Confira o momento: