Lucas consegue a pontuação máxima na prova e conquista a terceira liderança - Reprodução / TV Globo

Lucas consegue a pontuação máxima na prova e conquista a terceira liderançaReprodução / TV Globo

Publicado 01/03/2024 07:12 | Atualizado 01/03/2024 07:15

Rio - Lucas Henrique venceu a prova do líder desta quinta-feira (29) e ganhou a 11ª liderança do 'BBB 24'. O brother, que já foi líder por duas vezes na casa, ganhou a disputa, com todos da casa, que exigia habilidades dos participantes.



Na competição, os confinados precisaram subir até o topo de um tobogã, pegar um disco e escorregar. Enquanto desciam, eles tinham que arremessar um disco em um alvo, que contava com pontuações diferentes. Cada jogador teria direito a dois lançamentos.