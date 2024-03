Davi cai em pegadinha do ’BBB 24’ - Reprodução do Instagram

Davi cai em pegadinha do ’BBB 24’Reprodução do Instagram

Publicado 01/03/2024 10:30 | Atualizado 01/03/2024 10:42

Rio - Davi caiu na pegadinha feita pela produção do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, na manhã desta sexta-feira. O participante atendeu o Big Fone todo animado, mas ouviu do outro lado da linha apenas um sinal de ocupado. Ele ainda chegou a segurar o aparelho por um tempo em silêncio.

Com a ligação, alguns brothers se reuniram no jardim da casa e perguntam se Davi poderia contar o que ouviu. "Se não for falar, eu vou voltar para a cozinha", disparou Leidy Elin. "Pode voltar para a cozinha", respondeu o motorista, que brincou com os participantes: "Acordaram?".

Até domingo, o telefone tocará mais cinco vezes. As primeiras fazem parte de uma brincadeira do programa e serão chamadas perdidas. No entanto, quem atender a última ligação estará no paredão. O Big Fone ainda toca às 16h, desta sexta. Sábado as ligações acontecerão às 19h e 23h. Já no domingo, o temido aparelho toca às 6h e às 17h20.

Os internautas, claro, reagiram a brincadeira. "Goste ou não, o Davi é muito BBB. Qualquer idiota teria dito que o Big Fone não falou nada, mas ele usou essa possibilidade pra pilhar seus inimigos. Isso é puro suco de joga y joga", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "Incrível que esse BBB só existe por conta do Davi, a casa toda tá um caos, porque o Davi disse que "Não pode contar" o que ouviu no big fone, sendo que ele ouviu nada. Ele é muito bom", opinou outro.

Confira:

Davi atendeu a primeira trolagem do Big Fone!



O Big Fone toca novamente às 16h com mais uma chamada perdida #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/LTumBrTnIt — Big Brother Brasil (@bbb) March 1, 2024

O tanto de fic que a casa vai criar do Davi por causa desse big fone falso #BBB24 pic.twitter.com/kJy8KgxFd1 — vin (@habla_vl) March 1, 2024

Incrível que esse BBB só existe por conta do Davi, a casa toda tá um caos pq o Davi disse que "Não pode contar" o que ouviu no big fone, sendo que ele ouviu nada. ELE É MUITO BOM VSF. #BBB24pic.twitter.com/sn7xmj9yBO — Lanzin (@eulanzinofc) March 1, 2024

Agora imaginem se Davi desligasse o big fone e falasse “Wanessa e

Yasmin”



Aí perguntassem e ele mentisse que o big fone pediu pra tirar duas pessoas do vip?



pic.twitter.com/xF4tzJ1AZD — Haroldinha Barbie Kill (@HaroldoNaLata) March 1, 2024

Queremos Davi atendendo o big fone domingo, indo pro paredão e puxando a Wanessa no contragolpe. Vai ser cinema!! #BBB24pic.twitter.com/7C5d4dC1jC — Lanzin (@eulanzinofc) March 1, 2024