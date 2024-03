Gil do Vigor - TV Globo/João Miguel Júnior

Gil do VigorTV Globo/João Miguel Júnior

Publicado 03/03/2024 08:02 | Atualizado 03/03/2024 11:23

Rio - Após Wanessa Camargo ser expulsa do 'Big Brother Brasil 24' , Gil do Vigor usou as redes sociais para dar sua opinião sobre a desclassificação. Neste sábado (2), o ex-'BBB' se posicionou a favor da decisão da produção do programa e citou as regras do reality ao se justificar.

"Fico sem querer falar mas vou falar a verdade sim: Davi está no direito dele e o que ele sentiu não deveria ser contestado. Wanessa não fez algo grave mortal e o fim, mas ela sabia das regras e deu mole. É isso! Fico triste pois o 'BBB', vocês gostem ou não do participante, embaralha sua mente e sair expulso do programa, deve ser muito difícil. Então, o culpado não foi o Davi e espero que a Wanessa fique bem", opinou Gil no X, antigo Twitter.



Em seguida, ele compartilhou uma chamada do apresentador Tadeu Schmidt e falou sobre as regras do programa mais uma vez. "O 'BBB' possui regras claras. Quem sentiu que foi injusto, tudo bem. Quem sentiu que foi justo, tudo bem também! Mas o 'BBB' possui uma equipe qualificada e, se eles tomaram a decisão, foi porque foi um descumprimento da regra. Triste mas é a realidade", disse ele.