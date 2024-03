Carol Peixinho e Thiaguinho curtem viagem romântica juntos - Reprodução / Instagram

Publicado 03/03/2024 12:53

Rio - Curtindo uma viagem para lá de romântica ao lado de Thiaguinho, Carol Peixinho usou as redes sociais para compartilhar alguns registros da passagem do casal pela Itália. Na manhã deste domingo, a influenciadora publicou em seu perfil do Instagram fotos e vídeos passeando pela capital italiana.

Na legenda, ela foi breve: "Milano", escreveu. A publicação conta com várias fotos dos dois e de comidas. Além de vídeos em frente à grandiosa Catedral de Milão. Em um dos registros, Thiaguinho aparece dançando com um guarda-chuva na mão, como se estivesse no filme 'Cantando na Chuva'.

Nos comentários, os internautas ficaram encantados com as imagens e não economizaram nos elogios. "Que delícia ver vocês curtindo essa viagem incrível! ", escreveu um perfil. "Eita, casal alto-astral Amando a cobertura da viagem de vocês", elogiou outro. "Eu acho que essa viagem merecia uma aliança no dedo", brincou um terceiro.