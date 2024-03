Rafa Kalimann estreia em ?Família é Tudo? - Rede Globo

Publicado 07/03/2024 20:51 | Atualizado 07/03/2024 21:22

Rio - Rafa Kalimann, de 30 anos, estreou na novela "Família é Tudo", da TV Globo, nesta quarta-feira (7), e recebeu elogios dos internautas. A atriz vive o papel de Jéssica, vilã na dramaturgia.

Na trama, ela se envolve com Luca Baggio (Jayme Matarazzo), ex-namorado de sua amiga Electra (Juliana Paiva), que ficou presa injustamente durante cinco anos por tentar assassiná-lo. Na trama, ela se envolve com Luca Baggio (Jayme Matarazzo), ex-namorado de sua amiga Electra (Juliana Paiva), que ficou presa injustamente durante cinco anos por tentar assassiná-lo.

A atuação de Rafa movimentou as redes sociais. "Amei sua atuação! Entregou tudo", disse a fã. "Arrasou demais uma mistura de sensações. Eu sou noveleira e me conectei demais com a história da novela e a Jessica é um cão, mas tô muito feliz", opinou mais uma. "Jéssica chegou com tudo! Eu assisti e só tenho elogios pra ti, Rafinha", enalteceu uma terceira.

Dia, a Em entrevista ao, a influenciadora revelou quais são seus sentimentos em relação à personagem . "Estou amando odiar a Jéssica. Estou amando, porque é uma experiência muito boa, uma personagem cheia de possibilidades. Ela não é óbvia, não é direta, tem suas nuances. Acho que o público vai conseguir identificar. Está sendo muito gostoso, estou amando fazer ela", disse na ocasião.

