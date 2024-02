Rafa Kalimann está no elenco de ’Famílai É Tudo’, da TV Globo - Eusébio Mendonça / Divulgação

Rafa Kalimann está no elenco de ’Famílai É Tudo’, da TV GloboEusébio Mendonça / Divulgação

Publicado 25/02/2024 06:00 | Atualizado 25/02/2024 07:46

Rio - Aos 30 anos, Rafa Kalimann está realizando um sonho de criança ao atuar em sua primeira novela, "Família É Tudo", da TV Globo, com estreia prevista para 4 de março. No folhetim de Daniel Ortiz, que substituirá "Fuzuê" na faixa das 19h, a atriz interpreta a vilã Jéssica de Osma, uma mulher calculista e controladora. Ao DIA, a influenciadora digital e apresentadora comemora o novo desafio e, após dizer que o público vai amar ou odiar a personagem, revela quais são seus sentimentos em relação à jovem.

"Estou amando odiar a Jéssica. Estou amando, porque é uma experiência muito boa, uma personagem cheia de possibilidades. Ela não é óbvia, não é direta, tem suas nuances. Acho que o público vai conseguir identificar. Está sendo muito gostoso, estou amando fazer ela. A personagem foi um presente do Daniel Ortiz, que faz isso maravilhosamente bem, os personagens dele sempre têm possibilidades. A Jéssica não é diferente. Está sendo muito gostoso e eu estou amando mais do que odiando a Jéssica", assume.

Na trama, ela se envolve com Luca Baggio (Jayme Matarazzo), ex-namorado de sua amiga Electra (Juliana Paiva), que ficou presa injustamente durante cinco anos. Na vida real, Rafa diz que nunca passou por uma situação parecida. "Entre mim e as minhas amigas, isso é muito claro. O boy da amiga é o boy da amiga. A não ser que que a amiga terminou, superou e fale, tipo: 'Tudo bem ficar com a pessoa, estar com a pessoa'. Mas também nunca aconteceu. Então, nunca passei por isso, não".

Rafa também diz que seu ponto em comum com Jéssica é de ir atrás do que deseja. "Acho que a persistência da Jéssica é parecida com a persistência da Rafa. Mas a gente olha para coisas diferentes. Nossos objetivos são bem diferentes", pondera.

Mesmo antes da estreia, artistas como Jayme Matarazzo e Manu Gavassi — com quem ficou confinada no "Big Brother Brasil 20", da TV Globo, e chegou na final do reality — já manifestaram torcida pela influenciadora e desejaram boas energias.

"A Manu, a gente tem uma amizade além do meio que a gente vive, né? O Jaiminho (Jayme Matarazzo) é uma surpresa muito boa e generosa. É muito experiente, bom no que faz, calmo. Está sendo um presente, assim como a Ju (Juliana Paiva)", diz a atriz, que se sentiu acolhida pelos colegas de profissão.

"Fui recebida nesse meio com muito carinho pelos artistas, muito carinho mesmo. Fiz grandes amizades que eu vou levar para a vida. E têm muitas pessoas que eu posso contar, que eu ligo, que eu troco, que eu pergunto, que me apoiam, que vibram e torcem muito por mim. Aliás, todas as pessoas que eu cruzei nesse meio até agora foram pessoas assim. Todos os colegas de trabalho foram muito receptivos comigo. Até antes de eu estar na novela, desde que eu vim pro audiovisual", recorda ela, que fez uma participação na série "Rensga Hits", do Globoplay.

'O público tem direito de gostar ou não'

Em seu primeiro papel de destaque como atriz, Rafa revela se está preparada para lidar com os elogios e possíveis críticas. "Estou super preparada, eu acho (risos). Estou preparada, sim. A minha preocupação maior era com a produção, direção, com o Daniel Ortiz, com o feedback deles do que com a crítica do público... O público tem o direito de gostar ou não gostar, então, tá tudo certo. A minha preocupação maior era de entregar um bom trabalho pra eles, que eu tenho um compromisso com a dramaturgia, com aquela história. Então, eu preciso conseguir passar o que o autor espera dessa personagem para o público. E essa é a minha maior responsabilidade agora, fazer o público entender e sentir ela. Se isso acontece, está tudo certo e o feedback dele está muito positivo", afirma.



Novo olhar



Noveleira de carteirinha, a atriz tem acompanhado os folhetins de uma maneira diferente, já que dá os primeiros passos na carreira de atriz. "Sempre fui noveleira. Agora, estou assistindo mais. Estou muito apaixonada em 'Renascer'. Tenho assistido muito mais (novela) hoje, até como um estudo também, mas tenho estado mais atenta às novelas que estão no agora, 'Elas por Elas', 'Fuzuê', vi 'Travessia'. Fui apaixonada por 'Pantanal'. Eu gosto de novelas, sou noveleira".



Experiência no Carnaval



Rafa fez sua estreia na Marquês de Sapucaí, neste ano, como musa da Imperatiz Leopoldinense, que ficou em segundo lugar. "A experiência foi linda, foi emocionante, não esperava tanto carinho. É claro que eu queria, mas não esperava que fosse ser tão bem recebida, ter tanto acolhimento da galera de Ramos, da escola, do samba... Engraçado que em algum momento eu senti que eu já tivesse feito aquilo incontáveis vezes, sabe? Como se eu sempre fizesse parte disso. E, não, pelo contrário, venho de Minas (Gerais). Nosso Carnaval é o de rua. E diferente do desfile. E tive poucas oportunidades de ver os desfiles na Sapucaí. Então, a sensação que eu tinha é que eu sempre vivi aquilo."



Sertaneja assumida, ela entrega se foi contagiada pelo universo do samba e se pensa em continuar cruzando a Avenidas. "Eu pretendo seguir. Se não for pra ser, não é pra ser. Eu acredito muito nisso, do que Deus prepara pra gente. Mas eu pretendo sim. Continuo com essa paixão pelo sertanejo. A gente vem com um projeto pro sertanejo muito mais focado esse ano. Até porque eu sinto saudade, porque é o que me alimenta culturalmente, foi o que me construiu culturalmente. Venho do Tonico & Tinoco, Di Paullo & Paulino... até os mais atuais. E isso me alimenta. Mas uma coisa só complementa a outra. O Carnaval, assim como o sertanejo, é o patrimônio nosso, que o Brasil como um todo se alimenta dessas culturas tão diferentes que se somam."



Segredo da beleza

Dona de belas curvas, não é difícil encontrar elogios em cliques publicados nas redes sociais de Rafa, sejam eles para fotos de biquíni ou não. Apesar de tanto carinho, a influenciadora, com mais de 21 milhões de seguidores somente no Instagram, não se envaidece. "Acho que já tive essa fase. Todo mundo tem um pouquinho. Já não olho pra isso como um lugar de vaidade. Fico mais feliz quando enaltecem minha dedicação com as coisas que eu faço ou algo que eu digo, ou de quem eu sou. Das minhas escolhas de vida. Mas é gostoso também o elogio. Gosto de me cuidar, sou vaidosa nesse sentido de me cuidar. De cuidar da minha pele, alimentação, gostar de estar com meu cabelo hidratado, pele macia, cheirosa, não necessariamente por uma questão estética."