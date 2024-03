Fernanda conversa com Pitel no BBB 24 - Reprodução/Globo

Publicado 07/03/2024 19:17 | Atualizado 07/03/2024 19:18

Rio- Fernanda relembrou a treta que teve com Bia no BBB 24, durante conversa com Pitel, nesta quinta-feira (7) e contou que se arrepende de não ter feito comentários sobre a roupa dela.

"Minha vontade era de falar: Cara, olha só, realmente é muito fácil não te ver. Eu só estou te vendo agora porque você está com essa blusa horrorosa, essa coisa ridícula, cafona que você está usando, esse negócio deveria ir pro lixo, só assim que estou te vendo, essa coisa ridícula", diz Fernanda.



A confeiteira complementa: "Agora estou te vendo, porque você está feia. Se você estivesse mais bonitinha eu também não estava te vendo, mas como você está muito feia, estou te vendo. A vontade era de falar isso. A blusa horrível", conclui.