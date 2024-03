Lucas planeja viagem com a mulher para celebrar nove anos de casado - Rede Globo

Publicado 06/03/2024 18:50 | Atualizado 06/03/2024 19:24

Rio - Lucas Henrique, o Buda, falou nesta quarta-feira (6), durante conversa com as sisters, no "Big Brother Brasil 24", que fará nove anos de casado com Camila Moura. Sem saber das recentes polêmicas envolvendo ele e Pitel , o professor revelou que tem uma viagem marcada para a Europa em maio com sua mulher.

"Eu casei quando fiz sete anos de namoro", diz o brother. "Que legal", afirma Raquele. "Esse ano vou fazer nove anos de casado", revelou o capoeirista.Pitel questionou sobre o local que Lucas irá levar sua mulher para comemorar. "Maldivas, Fernando de Noronha. Não, estou zoando. Agora é sério! Eu já tinha planejado isso. Nesse nosso aniversário de casamento ia ser na Europa", disse o carioca."Eu não sei se a gente vai viajar. Ela deve saber já nessa altura do campeonato", afirma Lucas.Pouco tempo depois, o brother comenta que fez terapia de casal com Camila para melhorar a relação. "E aí, a gente começou a olhar, o que a terapia faz? Ela te ajuda a desenvolver ferramentas para resolver conflitos. A gente tinha diferenças, tipo, de salário, de carreira, de perspectiva de futuro, ela queria uma coisa, eu queria outra, então ajuda a gente a conversar e alinhar a expectativa, entendeu?".Lucas explicou que eles passaram a se entender muito melhor depois da terapia. "A gente aprendeu a conversar sobre tudo", disse. "Inclusive, Camila, se você estiver assistindo à gente aqui, tem que marcar terapia quando eu sair, hein. Vou precisar", pediu o brother.Fora do reality, Camila, mulher de Buda, se manifestou e diz não estar gostado das atitudes do capoeirista no "BBB 24", que se declarou e vem flertando com Pitel.