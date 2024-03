Fernanda - Reprodução/Globo

FernandaReprodução/Globo

Publicado 06/03/2024 16:55 | Atualizado 06/03/2024 17:03

Rio - Fernanda debateu com Yasmin nesta quarta-feira (06) a eliminação de Michel no "BBB 24". A confeiteira e a modelo disseram não entender o motivo pelo qual Davi não foi eliminado pelo público.

"Brasil escolheu ele e a Cunhã para estarem aqui. O Brasil escolheu o que era mais humilde e a que era mais cultural? Cunhã parecia ter a historia mais diferente de todas elas", disse Fernanda.

Na sequência, falou que Pitel teria chance de eliminar Davi em um Paredão . "Qualquer um que vá ali [do Fadas] com Pitel cai. Mas depende do terceiro. Se tem um terceiro que não seja forte, o terceiro que vai sair. Um deles cai, fácil. Ela não acredita, eu acredito", afirmou.