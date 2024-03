Camila Moura, mulher de Lucas do BBB 24 - Reprodução / Instagram

Camila Moura, mulher de Lucas do BBB 24Reprodução / Instagram

Publicado 06/03/2024 15:32 | Atualizado 06/03/2024 15:54

Rio - A mulher de Lucas Henrique, do "BBB 24", da TV Globo, Camila Moura, foi hospitalizada na manhã desta quarta-feira (6), após as recentes polêmicas envolvendo o brother e Pitel . De acordo com um comunicado no perfil do Instagram da professora, ela teve uma crise forte de dor e está sendo monitorada.

fotogaleria

"Pessoal, muitas pessoas estão ligando e mandando mensagem para saber se a Camila está realmente internada. No momento, a Camila está hospitalizada desde as 8h quando teve uma crise forte de dor e alguns outros sintomas e, no momento, está sendo monitorada, examinada e medicada", começou a nota.

"Ela chegou a um ponto emocional e físico que necessita de cuidados. Logo, logo, está de volta! Obrigada a todos pelas energias positivas e carinho", finalizou.

Nos últimos dias, Camila viralizou na internet e chegou a conquistar mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram após se pronunciar sobre os flertes do então marido com Pitel no reality. Para a professora, as investidas são consideradas como traição.

"Não sou de aceitar chacota, não sou de ficar me humilhando, simplesmente essa não sou eu. E o Lucas entrou no programa sabendo disso. Não sou uma pessoa que tolera esse tipo de coisa, de verdade. Então quando começou a surgir o burburinho, começou o assunto, eu falei: 'beleza, vamos ver''. E a coisa foi piorando. E gente, pra mim, vocês podem não concordar, e aí vocês apliquem isso ao relacionamento de vocês. Mas pra mim, traição não é só beijar na boca, transar, ter contato físico. Não é. E o Lucas sabe disso. A partir do momento que você tem a intenção, que você tem o flerte, que você está ali para o 'tudo ou nada' para conquistar a pessoa, para mim, isso já é uma traição, já é uma quebra de confiança", afirmou.