MC Bin Laden - Reprodução/Globo

MC Bin LadenReprodução/Globo

Publicado 06/03/2024 09:13 | Atualizado 06/03/2024 09:22

Rio - MC Bin Laden conversou com Yasmin Brunet após Michel ser eliminado no "BBB 24" e aconselhou a modelo a não desistir do jogo. Após Davi retornar do Paredão, a sister disse que o baiano é o favorito do público e reforçou que quer sair do programa.