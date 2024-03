Michel foi eliminado do 'BBB 24' com 70,33% dos votos - Reprodução TV Globo

Publicado 06/03/2024 07:24

Rio - Michel não resistiu ao paredão com Alane e Davi e foi eliminado do "BBB 24" na noite desta terça-feira (5), com 70,33% dos votos. Davi ficou em segundo lugar com 28,73% e Alane em terceiro, com 0,94%. Ao todo, foram mais de 224 milhões de votos, um novo recorde da temporada.

Em seu discurso de eliminação, Tadeu falou sobre as pessoas colocarem outras em gavetas com rótulos para economizar energia mental.

"Aqui no BBB, a gente podia falar do cara que vence uma prova atrás da outra", disse o apresentador sobre Michel. "A gente podia falar do cara que arruma as mesas de café da manhã mais lindas do BBB", acrescentou sobre Davi.

Tadeu também fez comentários sobre o jogo para todos na casa. "Quem é capaz de ajustar a rota no meio do jogo? Lembre-se porque você entrou no BBB. Qual é o seu objetivo aí dentro?", questionou.

No final, o apresentador falou para o Davi se despedir de Michel e anunciou o resultado, que deixou o professor muito emocionado.

Vale lembrar que esse paredão foi marcado por brigas na casa, especialmente entre Davi, Yasmin e Leidy Elin, que trocaram olhares logo após a divulgação do resultado.