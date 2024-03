Boninho ironiza ida de Yasmin Brunet ao confessionário - Reprodução / Instagram

Boninho ironiza ida de Yasmin Brunet ao confessionárioReprodução / Instagram

Publicado 06/03/2024 08:30 | Atualizado 06/03/2024 09:33

Rio - Boninho ironizou a ida de Yasmin Brunet ao confessionário, após a permanência de Davi, que escapou do 11º Paredão do "BBB 24". O diretor contou que preparou toda uma equipe para conversar com a sister, que havia prometido ir até o local se o brother continuasse na competição, mas revelou que o assunto conversado na cabine foi um tanto inusitado.

"Clima no 'Big Brother'... Yasmin prometeu e fez o que falou: 'se o Davi ficar, eu vou para o confessionário', e foi. Aí, acionamos a psicóloga, acionamos a direção (quase que eu fui para lá também) e aí, sentamos no confessionário e ouvimos a Yasmin fazer a sua declaração", iniciou Boninho através de um vídeo publicado no Instagram.

"E ela falou: 'Meu cigarro acabou. Dá para mandar mais Cigarro?'. Leva um maço inteiro! Bora", disse o diretor, aos risos.

Na última noite, Michel levou a pior no Paredão contra Davi e Alane, e deixou a casa com 70,33% dos votos. O motorista de aplicativo, rival de Yasmin, recebeu 28,73%, enquanto a paraense obteve apenas 0,94%.

