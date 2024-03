Jojo Todynho rebate críticas após declarar torcida para Davi no BBB 24 - Reprodução

Publicado 05/03/2024 18:45

Rio - Jojo Todynho utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (5), para rebater as críticas que recebeu após declarar torcida por Davi no "BBB 24", da TV Globo. Em seu story do Instagram, a influenciadora afirmou que cada um gosta de quem quiser e ainda revelou o motivo de estar mais calma.

"Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Porque eu botei '#DaviCampeão' e vocês estão se pipocando aí no direct. Gosto é igual... cada um tem o seu. Quem vocês querem que seja campeão ou deixa de querer, isso aí é um problema de vocês. Cada um torce para quem quer, para quem gosta. Vocês precisam fazer um tratamento com psicólogo porque vocês querem que as pessoas engulam abaixo a opinião de vocês, querem se meter no gosto do outro, que loucura", afirmou.

Em seguida, Jojo citou as pessoas que a criticam nos comentários de suas publicações, mas pedem ajuda nas mensagens diretas. "Se eu sou um monte de coisa, para que você está pedindo ajuda para quem você acha um monte de coisa? Vou te falar, o mundo está cada vez mais hipócrita e as pessoas cada vez mais doentes. Gente, vão se tratar, urgentemente. Vocês precisam se tratar porque não está dando. Eu sou o que sou dentro ou fora da telinha", disse.

A influenciadora ainda revelou o motivo de estar mais calma. "Porque eu voltei a beber. Eu bebo todo dia. Aí eu bebo, vou dormir. Amanhã já é outro dia, outra fofoca", contou.