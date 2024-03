Yasmin Brunet - Reprodução/Globo

Yasmin BrunetReprodução/Globo

Publicado 05/03/2024 10:06 | Atualizado 05/03/2024 10:21

Rio - Yasmin Brunet chorou depois da discussão que teve com Davi no "BBB 24" e pediu para que os colegas de confinamento a coloquem no próximo Paredão. Ela afirmou que não quer continuar no jogo caso o baiano permaneça na casa.