Luiza Brunet defende Yasmin após briga - Reprodução/Instagram/Globo

Luiza Brunet defende Yasmin após brigaReprodução/Instagram/Globo

Publicado 05/03/2024 13:43 | Atualizado 05/03/2024 13:51

Rio - Luiza Brunet irá prestar queixa em uma delegacia do Rio, nesta terça-feira (5). Segundo a assessoria de Yasmin Brunet, a modelo e o filho, Antônio Brunet, tem recebido ameaças de todos os tipos - inclusive de morte. As mensagens seriam de pessoas - muitas com perfis fakes - que torcem por Davi do "BBB 24", desafeto da sister na casa.

fotogaleria

Os ataques se intensificaram após os recentes conflitos com Davi no programa. Além de ameaças de morte, Luiza e o filho recebem mensagens ofensivas com xingamentos e acusações sérias como a de racismo.A dinâmica do Sincerão da noite de segunda-feira (4) provocou uma grande treta entre os brothers após o programa ao vivo da Globo.Davi mais uma vez chamou Yasmin de "inútil" e, revoltada, ela enfrentou e rebateu o baiano.Leidi Elyn também se meteu, saiu em defesa da sister e teve uma grande discussão com o brother, com direito a xingamentos, gritaria e chamada de atenção do diretor Boninho.Davi enfrenta o Paredão dessa noite com Michel e Alane. Após a discussão, Yasmin chorou em conversa com Lucas e falou que se o baiano continuar no programa, ela quer ir para o próximo paredão para ser eliminada. "Isso aqui não é pra mim", disse.