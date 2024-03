Beatriz - Reprodução/Globo

BeatrizReprodução/Globo

Publicado 05/03/2024 13:09 | Atualizado 05/03/2024 13:16

Rio - Beatriz conversou com Alane e opinou sobre o comportamento de Davi no último Sincerão do "BBB 24". Na ocasião, ele se envolveu em uma discussão com Leidy Elin e Yasmin Brunet

fotogaleria

Com Alane, a vendedora afirmou que irá se distanciar do baiano e não quer mais falar sobre estratégias de jogo com ele.

"O Davi é muito incisivo no que quer. Então, no momento que ele explode, que ele quer fazer aquilo, ele não vai pensar no grupo. É como ele falou, ele é jogador. Ele joga. Eu não confio mais. Não vou falar mais nada em relação a jogo. Quando ele vier falar: 'Vou votar em tal pessoa', eu vou responder: 'Davi, não me conta, não quero saber'. "[Vou falar] Então, Davi, isso é uma coisa minha. Não vou te falar. Cada um vota em quem quiser", disse ela.