Michel chora ao ver vídeo de Wanessa após expulsão - Reprodução/Globo

Michel chora ao ver vídeo de Wanessa após expulsãoReprodução/Globo

Publicado 06/03/2024 15:03

Rio - Após ser eliminado do "BBB 24", Michel participou do café da manhã do "Mais Você", desta quarta-feira (6), e fez um balanço da sua participação no reality show, que ele é fã e já tinha se inscrito 11 vezes antes de entrar.

fotogaleria

O professor de Geografia viu o primeiro vídeo postado por Wanessa após ser expulsa do programa e chorou bastante.

"Como eu vivi ali dentro, sei o que é estar ali, é muito difícil...Tenho certeza, pelo pouco que consegui acessar a Wanessa, que ela faria isso, ela é uma pessoa sensacional, acho que é a última coisa que ela queria (ser expulsa). Por isso que me emociono tanto, acho que deve ter afetado muito ela. Coloquei ela nas minhas orações, rezei muito para ela., espero que ela fique bem o mais rápido possível, se organize, porque não é fácil", disse.

"Ela estava num momento muito feliz, parecia até que era uma despedida e isso abalou muito a gente lá dentro", completou.

Em um dos quadros do "Mais Você", Michel analisou os jogos de alguns participantes e opinou se acredita que eles seguem no jogo ou saem. Sobre Davi, ele analisou:

"Com a minha visão lá de dentro, ele sai de casa, tive meus embates com Davi, só que não passou de jogo. Não tenho rancor nenhum e ele está jogando o jogo dele. Aqui fora, não tive muito acesso e vi que ele tem uma torcida bem grande, acho que ele pode ser o favorito dessa edição", disse ele, que acredita que "caiu no paredão erraodo" e por isso foi eliminado.

Ele também aposta em Pitel como uma das favoritas para ir até a final do BBB: "Pitel vem crescendo muito no jogo, é muito inteligente, é engraçada, ela tem vários quesitos a favor dela. Se ela continuar nessa crescente, ela pode sim ir para a final e ser uma das favoritas".

Antes de sair, ele deu um conselho para Fernanda e pediu que ela saísse do quarto e socializasse mais com os brothers.

"Fernanda e Pitel são mulheres fantásticas. A Fernanda é uma guerreira e ela não deixa a casa conhecer. Ela tem que se soltar, colocar os sentimentos para fora, porque se ela continuar assim, isso pode prejudicá-la na casa".

Casamento

Um dos sonhos dele após deixar o programa é casar com o namorado, Renato. Os dois estão juntos há cinco anos. "É um homem sensacional, que me faz muito feliz, me completa. E Deus colocou pra mim na hora certa e minha filha abraçou, ama ele, meus sobrinhos amam ele, então isso facilita as coisas mais ainda".

O mineiro contou ainda que ver sua família e seu amor em vídeo como presente do Anjo o ajudou a matar as saudades e seguir firme no jogo.

"Um dos meus maiores adversários ali era a saudade. Eu queria muito ganhar o Anjo, mais do que o Líder, então a saudade foi avassaladora, você não ter contato. Parece que a gente está esquecendo a voz, o físico da pessoa, é uma loucura. Quando ganho aquele anjo, deu uma respirada, um alívio de ver minha mãe, meu pai, o Renato", disse.