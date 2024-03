Leidy Elin - Reprodução/Globo

Publicado 06/03/2024 10:23 | Atualizado 06/03/2024 10:38

Rio - Leidy Elin conversou com Lucas Henrique e Yasmin Brunet após Michel ser eliminado do "BBB 24" . Apesar da permanência de Davi na casa, a trancista declarou que não deixará de votar no rival nos próximos Paredões.

"Sabe o que eles falam? Que o Davi voltou e todo mundo vai mudar com ele... Mas eu vou continuar na mesma pegada que estou. Vou falar igual o Rodriguinho: Davi Futebol Clube. Ninguém mandou ele me irritar, eu estava na minha. Não tinha nada contra ele, agora eu tenho", disse ela.

"No dia que eu encher o saco e paciência, sabe o que eu vou fazer? Vou para o Paredão com ele! Em algum momento do jogo vou ter que ir para o Paredão com ele. E aí ou ele sai, ou eu saio", afirmou Lucas.