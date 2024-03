Davi no BBB 24 - Reprodução/Globo

Publicado 07/03/2024 17:54 | Atualizado 07/03/2024 18:01

Rio - Davi desabafou durante uma conversa com Beatriz na casa do BBB 24, nesta quinta-feira (7) após toda a casa ser punida e ir para o "Tá com Nada".

"A princesa não tá dando risada, queria tanto... a princesa Isabel queria tanto o 'Tá com Nada' não tá dando risada. A culpa é dela a gente estar no 'Tá com Nada' agora. Ela que acelerou essa p***. A gente sabia que uma hora ia chegar, claro", diz Davi, sem citar nomes.

Na redes sociais, internautas atribuíram a indireta para Yasmin Brunet que chegou a cogitar colocar todos no "Tá com Nada" na semana passada.



"Não ia demorar muito", opinou Beatriz sobre a punição. "Todo mundo se cuidou nesses últimos dias, parecia até que não tinha, que ninguém tomava mais", responde Davi.

Mais cedo, o baiano ficou incomodado por só poder consumir arroz, feijão e goiabada.

"Comer arroz e feijão? Arroz e feijão não enche ninguém não...", diz Davi. "E o próximo Líder que pegar, vai entrar... eu acho que isso vai levar um tempinho, viu?", opina Bia.



"Se isso durar uma semana eu vou ficar maluco. Odeio comer goiabada, tava comendo ali a pulso", completou Davi.

Tá com Nada

Fernanda levou uma punição durante a festa do Líder Lucas, na noite de quarta-feira (6), após entrar com um copo de bebida na casa. Ela perdeu estalecas e levou todos para o "Tá Com Nada".



Com isso, os brothers perdem todas as "regalias" e ficam com menos alimentos do que a Xepa. Os mantimentos da casa são "confiscados" e os participantes consomem apenas alimentos básicos de sobrevivência.



Na semana passada, quando uma treta generalizada agitou os brothers por conta da perda de estalecas, Tadeu Schmidt explicou ao público no que consiste o castigo: "É quando o grupo inteiro é punido e eles recebem apenas uma alimentação básica", disse Tadeu.