Tiago Abravanel - Reprodução/Globo

Tiago AbravanelReprodução/Globo

Publicado 07/03/2024 15:49 | Atualizado 07/03/2024 16:03

Rio - Tiago Abravanel revelou que se masturbou duas vezes enquanto foi participante do "BBB 22". De acordo com entrevista dele para o podcast "Cara a Cara", uma dessas situações foi após Eliezer e Natália terem uma relação sexual na cama ao lado da dele.

fotogaleria

"O que aconteceu foi o seguinte: o Eli e a Natália foram [transar] do meu lado, ouvi aquele negócio, deu gatilho, fui ao banheiro rapidão", disse ele. Tiago não teria se incomodado com a câmera e brincou que quem estava na edição naquele dia, o viu se masturbar.

"Quem tá na edição viu. A câmera não é de frente, fica aqui ô [acima da cabeça]. Como eu sou grandes eles só viram o movimento aqui [gesto de masturbação], e o meu negócio não é nada demais, então...", brincou o cantor

Eliezer e Natália se tornaram assunto nas redes sociais naquela temporada por movimentarem o endredom sem se preocuparem com as câmeras. Tiago desistiu do reality após uma semana e meia no programa.