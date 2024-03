Fernanda Paes Leme - Reprodução/Instagram

Fernanda Paes LemeReprodução/Instagram

Publicado 15/03/2024 14:18 | Atualizado 15/03/2024 14:21

Rio - Fernanda Paes Leme publicou nas redes sociais nesta sexta-feira (15) um novo registro para mostrar a evolução de sua gravidez. A atriz e apresentadora, de 40 anos, está esperando Pilar, sua primeira filha com o empresário Victor Sampaio.

Na imagem, Fernanda aparece nua em uma selfie no espelho. Na legenda, escreveu: "Sigo fazendo meu próprio ensaio de mó grávida". Nos comentários, os internautas interagiram. "Lindeza", elogiou Carla Diaz. Outros elogiaram a beleza da barriga da apresentadora e desejaram saúde para a bebê que está a caminho.

Paes Leme iniciou sua carreira artística na adolescência com a série "Sandy e Júnior" e ganhou destaque com a novela "Da Cor do Pecado". Seus outros trabalhos de destaque foram em "Insensato Coração" e "Malhação: Vidas Brasileiras".