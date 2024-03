Nego do Borel - Reprodução/Instagram

Publicado 15/03/2024 13:17 | Atualizado 15/03/2024 13:20

Rio - Nego do Borel surpreendeu os seguidores nas redes sociais ao compartilhar uma série de fotos antigas ao lado de Anitta, na manhã desta sexta-feira (15). Nas imagens, os dois cantores aparecem no banheiro de um hotel em Londres, na Inglaterra, com intimidade.

fotogaleria

Na legenda da publicação, o artista expressou saudades de Anitta e elogiou a trajetória dela na música brasileira, destacando que ela veio de uma vida humilde e alcançou o estrelato.

"Que saudade da minha irmã, mesmo de longe eu fico feliz vendo aonde ela chegou e aonde leva o nome da música brasileira. Muitas pessoas não aceitam ela ter vindo de uma vida humilde e fazer tanto sucesso, mas Deus tem os seus escolhidos. Eu só agradeço a Deus por ela passar na minha vida e fazer tantas coisas boas para mim e para minha carreira. Confesso que ela é muito chata, mas a chatice dela é sempre para o nosso melhor", disse ele.

No entanto, os comentários dos internautas não foram tão positivos. Parte deles criticaram o cantor , o acusando de tentar se aproveitar da fama de Anitta. "Mais um querendo subir com a fama da Anitta. Meu amor, você não sobe mais nem de avião", comentou uma. "Pronto, agora que usar Anitta como passagem", avaliou outra.