Jesuíta Barbosa grava filme sobre Ney Matogrosso em IpanemaJC Pereira/ Agnews

Publicado 15/03/2024 10:30

Rio - Jesuíta Barbosa, de 32 anos, gravou cenas do filme "Homem Com H", sobre a vida de Ney Matogrosso, na praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio, nesta quinta-feira. O ator, que dará vida ao ícone da música brasileira na cinebiografia, foi clicado usando sunga asa-delta e óculos redondo nas areias do local.

No fim do ano passado, o cineasta Esmir Filho mostrou no Instagram uma série de registros do encontro entre Jesuíta e Ney . "Nasce um encontro. Jesuíta Barbosa será Ney Matogrosso na cinebiografia dirigida por Esmir Filho. Somos 30, somos 40, somos 80 anos. Somos todas as idades. Somos um filme, uma jornada de liberdade e afeto. Somos 'Homem com H' à nossa maneira. O que nos transborda atravessa as telas. O que perde chão é cachoeira", dizia o anúncio, igualmente compartilhado no perfil do cantor.