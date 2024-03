Simaria se manifesta após pressão para retomar carreira - Reprodução / Instagram

Simaria se manifesta após pressão para retomar carreiraReprodução / Instagram

Publicado 15/03/2024 22:04

Rio - Simaria rebateu a pressão do público para que ela retome sua carreira musical. Através do Stories no Instagram, a cantora se irritou e afirmou que as pessoas pensam que ela leva um vida de rainha. Desde que rompeu a parceria com Simone, a artista ainda não voltou aos palcos.