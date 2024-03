Bianca Andrade se despede de Londres após intercâmbio - Reprodução / Instagram

Bianca Andrade se despede de Londres após intercâmbio Reprodução / Instagram

Publicado 15/03/2024 19:13 | Atualizado 15/03/2024 19:25

Rio - Bianca Andrade, que estava fazendo intercâmbio em Londres desde janeiro, contou que está voltando para o Brasil. Através do Instagram, a influenciadora abriu um álbum de fotos com momentos marcantes da viagem e fez um texto emocionante de despedida.

"Dia de voltar para casa depois da experiência mais corajosa da minha vida e quero aproveitar esse momento para trazer uma reflexão. Você já experimentou escolher uma palavra para o seu ano? Todo ano escolho uma palavra chave, a de 2024 foi sentir", escreveu ela na legenda da publicação.



"Sabe quando você se percebe plugada no automático? Fazendo tanta coisa ao mesmo tempo que até desaprendeu a comemorar o que foi feito pra daí então começar a próxima coisa? Eu estava assim. Comecei a notar que as coisas já não mexiam tanto comigo, e pra piorar, não era de propósito. Pelo contrário, se eu pudesse escolheria sentir até demais… foi aí que eu matei a charada: sentir", continuou. "Queria voltar a sentir as coisas como antes, ou melhor, eu quero sentir as coisas como nunca senti na vida. Bom, foi isso que joguei pro universo e ele entendeu. Finalizo essa etapa com a sensação gostosa de sonho realizado e pronta para começar uma nova cheia de bagagem e transformações dentro de mim (e falando inglês todos os dias com um boy gato. É, o meu comer, rezar, estudar e amar aconteceu… literalmente. Obrigada 2024, você mal começou e já é o melhor ano da minha vida)", concluiu.

"Queria voltar a sentir as coisas como antes, ou melhor, eu quero sentir as coisas como nunca senti na vida. Bom, foi isso que joguei pro universo e ele entendeu. Finalizo essa etapa com a sensação gostosa de sonho realizado e pronta para começar uma nova cheia de bagagem e transformações dentro de mim (e falando inglês todos os dias com um boy gato. É, o meu comer, rezar, estudar e amar aconteceu… literalmente. Obrigada 2024, você mal começou e já é o melhor ano da minha vida)", concluiu.

Bianca chegou à Inglaterra no mês de janeiro, ficou hospedada na casa de uma família local, para interagir e ter mais experiências com a língua inglesa e até arrumou um novo amor, o modelo italiano Luca Daffrè.