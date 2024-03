Rafa Almeida anuncia término do namoro com Sophia Valverde - Reprodução do Instagram

Publicado 15/03/2024 16:31

Rio - Conhecida por seus trabalhos em "Chiquititas", "As Aventuras de Poliana" e "Poliana Moça", Sophia Valverde está solteira. O namoro da atriz e Rafa Almeida chegou ao fim após quatro meses. A informação foi confirmada pelo cantor, filho de Solange Almeida, através de uma publicação feita no Instagram, nesta sexta-feira. Ele deixou claro que os dois continuam amigos e pediu respeito neste momento.

"Oi gente, eu e a Soso não estamos mais juntos, em respeito a todos que nos seguem e nos acompanham eu vim falar a respeito. Continuamos amigos, sempre vou estar aplaudindo ela de onde ela esteja, eu a amo muito e toda a família também", escreveu ele.

"O carinho e o respeito sempre vão existir. Eu cresci muito no nosso relacionamento, me aproximei muito de Deus. Tivemos muitos momentos incríveis! O futuro só o cara lá de cima sabe né? Respeitem o nosso momento, espero que entendam", finalizou.