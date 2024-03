Samuel de Assis platina o cabelo e exibe novo visual - Reprodução / Instagram

Samuel de Assis platina o cabelo e exibe novo visual Reprodução / Instagram

Publicado 15/03/2024 20:36

Rio - Samuel de Assis, de 41 anos, mostrou para os seus seguidores do Instagram, nesta sexta-feira (15), o novo visual. O ator, que está participando do "Dança dos Famsos", platinou o cabelo e recebeu elogios dos amigos famosos.

"Só ia mostrar esse visual para vocês domingo à noite na hora do Dança dos Famosos, mas aparecemos no Encontro hoje e estragamos a surpresa. Estou ou não estou um gato loiro?”, escreveu o ator na legenda da publicação.Samuel foi enaltecido nos comentários do post. "Meu amigo mara", escreveu Lexa."Pego", afirmou Samara Felippo. "É uma versão mais gato que a outra", declarou Bella Campos. "Uau!", comentou Maria Ribeiro. "Leona", disse Carolina Dieckmann. "Gato", elogiou Caio.