Ana Hickmann se emociona durante live sobre violência contra mulher - Reprodução / Instagram

Publicado 15/03/2024 21:01 | Atualizado 15/03/2024 21:10

Rio - Ana Hickmann, de 43 anos, se emocionou e não conteve as lágrimas durante live sobre violência contra mulher realizada no Instagram, nesta sexta-feira (15). A apresentadora se reuniu com a desembargadora aposentada Kenarik Boujikian, e com a coordenadora da Casa da Mulher Brasileira, Ana Cristina.

"A palavra vergonha é algo que todas nós sentimos, quando passa por violência e se depara com aquilo. Violência emocional é a primeira que a gente não quer acreditar que está acontecendo. A violência patrimonial a gente descobre depois de forma muito bruta. A violência processual é ao longo da trajetória do caminho para conseguir ter nossos direitos preservados", disse ela.



"Obrigada por nos acompanharem em todas as transmissões. A informação é nosso maior escudo de proteção. Estamos juntas!!! Não tenham medo. Se protejam!!!", escreveu Ana Hickmann na legenda da publicação.

Confira a live: